Türkiye’nin yol haritasında 2025 rotası netlik kazandı

GELECEK yıl bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi geçmesi ve toplam yol ağının 49 bin 793 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Otoyol uzunluğunun da 2025'te 3 bin 796 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin toplam yol ağının gelecek yıl 30 bin 18 kilometresi bölünmüş yol, 15 bin 979 kilometresi tek yol ve 3 bin 796 kilometresi otoyol olmak üzere 49 bin 793 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

30 BİN KM'Yİ GEÇECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 712 kilometreye ve tek platformlu yol uzunluğunu 15 bin 685 kilometreye çıkarmayı hedefliyor. Bölünmüş yol uzunluğunun gelecek yıl 30 bin 18 kilometreye, 2026'da 30 bin 494 kilometreye, 2027'de 31 bin 148 kilometreye ulaştırılması planlanıyor. Tek yol uzunluğunun da gelecek yıl 15 bin 979 kilometreye, 2026'da 16 bin 289 kilometreye, 2027'de 16 bin 604 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.