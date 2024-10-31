Manisa- İzmir trafiği kavşakla rahatlayacak

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan OSB Cumhuriyet Kavşağı, Cumhuriyet'in 101.yılında düzenlenen törenle açıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Şehrimizin, sanayinin çokça talep ettiği böyle bir kavşağa kavuşmamız hep beraber sevincimizi, bir bayram havası içinde yetiştirdi" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa'da trafiğin her geçen gün çekilmez hâle geldiğini ifade ederek "Cumhuriyet Kavşağı Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel iki kurumun uyuşmasıyla birlikte yapılmış ve Manisa'mıza kazandırılmış çok önemli bir projedir. Bunun devamında geleceğini gerçekten ümit ediyorum" şeklinde konuştu.