Online alışverişte sanal kart uyarısı

Tüketiciler Derneğince (TÜDER), Türkiye'de kasım ayında çeşitli isim ve kampanyalarla düzenlenmesi planlanan online alışveriş ve indirim günlerinde tüketicilere uyarılarda bulunuldu.

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, e-ticarette kasım ayına yayılması beklenen indirim konseptinde tüketicilerin bilinçli ve temkinli olması gerektiğini söyledi.

Tüketiciler açısından öncelikle "gerçek indirimli satışları" olumlu değerlendirdiklerinin altını çizen Küçük, bu süreçte indirimli satış adı altında yalancı indirimler yapan işletmelere ve firmalara da rastladıklarını dile getirdi.

Küçük, tüketicilere ihtiyaçlarına uygun ürünleri almaları tavsiyesinde bulunarak şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye'de e- ticaret dediğimiz, internetten alışveriş, uzaktan satışta artış eğilimi söz konusu. Tüketicilerimiz artık elektronik ticareti benimsedi ve uzaktan satış artış gösteriyor. Kasımda da birçok şirket indirimli satış ve çeşitli kampanyalar hayata geçirme hazırlığı içinde. Tüketicilerimize ilk tavsiyemiz ihtiyaçlarına uygun alışveriş yapsınlar.

Firmalar bazen satışı artırmak için reklam ve özendirici faaliyete giriyorlar, ihtiyacımıza uygun alışveriş yapmak temel önceliğimiz olmalı. e-ticarette en önemli şey güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak, en kritik başlık bu."

Küçük, "Özellikle bu indirim dönemlerinde bazı kötü niyetli kişiler sosyal medya hesapları üzerinden sahte internet siteleri oluşturup, sahte görseller kullanıp, ürünlerin fiyatlarını düşük göstererek tüketicileri aldatmaya, dolandırıcılık yapmaya yönelik girişimlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda tüketicilerin alışveriş yapacakları internet sitelerini iyi araştırmaları tavsiyesinde bulunan Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güvenli internet sitesi olmasına özen göstersinler ve sosyal medyadan alışveriş yaparken lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü eğer alışveriş yaptığınızda karşınızda bir yasal muhatap yoksa, alışveriş karşılığı elinizde faturanız yoksa, ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı bir satıcı yok ise yasal haklarınızı arayamazsınız. Karşınızda bir yasal satıcı olmalı ve güvenli bir internet sitesinden alışveriş yapmalıyız."

"MADDİ ZARAR VE UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULABİLİYOR"

Küçük, tüketicilerin alacakları ürünü birkaç siteden fiyat-ürün bazında karşılaştırması gerektiğine işaret ederek, ürünün orijinal olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi.

Bu gibi yoğun alışverişin yapıldığı dönemlerde bazı sitelerin orijinal olmayan ürünleri satışa koyduğuna dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

"Ayrıca bazı işletmeler yasak olmasına rağmen stoklarında olmayan ürünleri satışa koyuyorlar. Dolayısıyla tüketiciler satın aldıkları ürünün stokta olup olmadığına, kaç adet bulunduğuna lütfen dikkat etsin. Özellikle bu süreçte kargolarda çok yoğunluk yaşanıyor, gecikmeler oluyor, bazen ürünler veya kargo paketleri yıpranmış oluyor.

O anlamda mümkünse ürün teslim edildiğinde kargo paketini kargo elemanıyla birlikte açsınlar, kontrol etsinler, aksi bir durumda iade sürecini başlatsınlar. Tüketiciler özellikle internetten yapılan satışlarda hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakları bulunduğunu unutmasın."

Tüketicinin maddi bir zararla karşılaşması durumunda yapması gerekenler hakkında da bilgi veren Küçük, "Önce firma ile irtibata geçmek lazım. Eğer firma maddi zararımızı karşılamaz ise olumsuz bir durum yaşadığınızda ikametgahımızın bulunduğu yerdeki il ya da ilçe Tüketici Hakem Heyetine başvurabiliriz. 104 bin liraya kadar olan maddi zarar ve uyuşmazlıklarda il ya da ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabiliyor" şeklinde konuştu.

"ÜRÜNÜN ALINDIĞI YER İLE ÖDEME YAPILAN İSİM UYUMLU OLMALI"

Levent Küçük, alışverişlerde kullanılan banka kartları ve kredi kartlarının kullanımına da özellikle vurgu yaptı.

Bu konuda en kritik konunun güvenli internet sitesinden alışveriş yapılması olduğuna dikkati çeken Küçük, şu uyarılarda bulundu:

"Bu dönemde biz özellikle tüketicilerimize, nispeten daha güvenli olduğu için sanal kart kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sanal kartta tanımlanmış limitle alışveriş yapıyorsunuz. Güvenli internet sitelerini tercih etmenin yanında bir de mutlaka onaylı güvenli ödeme sistemi kullanmak gerek ve asla kart bilgi ve şifrelerinin başkalarıyla paylaşılmaması lazım.

Eğer tüketiciler bir sahte internet sitesi ile karşılaşırsa hemen emniyet birimlerine müracaat edip suç duyurusunda bulunmalı. Farklı isim ve unvanlara EFT ve havale yapılmaması gerekiyor. Ürünün alındığı yer ile ödeme yapılan isim uyumlu olmalı.

Satıcı ile paranın gönderildiği kişinin aynı olması gerek, elimizde mutlaka faturamız olmalı. Tüketicilerimizden yoğun geçmesini öngördüğümüz bu günlerde mağdur olmamak için çok dikkatli olmalarını istiyoruz."