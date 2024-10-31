Tüketici hakları daha etkin korunacak

TÜKETİCİNİN günün değişen ihtiyaçları karşısında daha etkin korunmasını hedefleyen düzenlemeler yapıldı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda konut finansmanı sözleşmelerinin mesafeli usulle kurulabilmesine imkan tanındı hem sektöre hem de tüketicilere kolaylık sağlandı. Dijital ve şubesiz bankacılığın yaygınlaşmasıyla uyumlu olarak tüketicilerin krediye uzaktan iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için finansmana ulaşmaları kolaylaştırıldı. "Saadet zinciri" olarak nitelenen yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı.