Doğalgazda il bazında fiyatlandırma dönemi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak olan "az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" çalışmasının doğalgazda da uygulanacağını açıkladı. Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.