‘Online alışverişte sanal kart kullanın’ uyarısı

TÜKETİCİLER Derneğince (TÜDER), Türkiye'de kasım ayında kampanyalarla düzenlenmesi planlanan online alışveriş ve indirim günlerinde tüketicilere uyarılarda bulunuldu. Küçük tüketicileri "Güvenli internet sitesi olmasına özen göstersinler ve sosyal medyadan alışveriş yaparken lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü eğer alışveriş yaptığınızda karşınızda bir yasal muhatap yoksa, alışveriş karşılığı elinizde faturanız yoksa, ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı bir satıcı yok ise yasal haklarınızı arayamazsınız. Güvenli bir siteden alışveriş yapmalıyız" sözleriyle uyardı