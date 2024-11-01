  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi ‘Online alışverişte sanal kart kullanın’ uyarısı

‘Online alışverişte sanal kart kullanın’ uyarısı

HABER MERKEZİ
‘Online alışverişte sanal kart kullanın’ uyarısı
TÜKETİCİLER Derneğince (TÜDER), Türkiye'de kasım ayında kampanyalarla düzenlenmesi planlanan online alışveriş ve indirim günlerinde tüketicilere uyarılarda bulunuldu. Küçük tüketicileri "Güvenli internet sitesi olmasına özen göstersinler ve sosyal medyadan alışveriş yaparken lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü eğer alışveriş yaptığınızda karşınızda bir yasal muhatap yoksa, alışveriş karşılığı elinizde faturanız yoksa, ticaret odasına, vergi dairesine kayıtlı bir satıcı yok ise yasal haklarınızı arayamazsınız. Güvenli bir siteden alışveriş yapmalıyız" sözleriyle uyardı
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA