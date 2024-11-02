Bakan Şimşek açıkladı: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirterek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.



Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

