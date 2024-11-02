Gelecek yıl 456 bin hektarda arazi toplulaştırma yapılacak

Geçen yıl itibarıyla 24 milyon hektar tarım arazisinin 16,7 milyon hektarı ekilen, 2,8 milyon hektarı nadasa bırakılan, 712 bin hektarı sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarı meyvecilik, bağcılık ve zeytin ağaçları için ayrılan alanlardan oluştu.

Bakanlık öncülüğünde yürütülen projelerde, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, karbon salımını azaltacak toprak işleme yöntemlerinin yaygınlaştırılması, toprakların organik madde içeriklerinin artırılması ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Yıllık programda arazi toplulaştırma çalışmaları geniş yer tuttu. Çok parçalı arazi yapısının ortaya çıkardığı küçük tarım parsellerinin uygun ölçeğe getirilmesi amacıyla hız verilen arazi toplulaştırma çalışmalarında, toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 9,9 milyon hektara, tescili tamamlanmış yerlerin ise 7,6 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise 456 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 464 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artarken tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda, arazi kullanım planlarının hazırlanması amacıyla 941 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalandırma çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Üretim planlamasıyla tarımda bu yıl yeni bir dönem başladı. Bakanlıkça hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 22 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle işlenmeyen tarım arazilerinin durumuna yönelik adımlar atıldı.

Bu kapsamda, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlık tarafından tarımsal üretim amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesi düzenlendi. Uygulamanın yeni yılda artarak sürmesi bekleniyor.