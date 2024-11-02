Hastalara ayrılan süre arttı! Aile hekimlerinin iş yükü azaltıldı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

'NİTELİKLİ HİZMET'

Bakan Memişoğlu, sağlığın dünyanın en önemli hizmet sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Aile hekimliğinin, 2. ve 3. basamakta entegrasyonu sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor. Hekim-hasta ilişkisini, mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve bakan olarak, aile hekimliğini hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum" dedi. Memişoğlu, aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanında, entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde aile hekimliğinin işlevsel olarak da yapılandırılmasının önem arz ettiğini kaydederek, "Yeni düzenleme ile hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi arttırıyoruz. Her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük" dedi.

'VATANDAŞLAR GÜVENMELİ'

Aile hekimlerinin ve vatandaşların, 1. basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağını dile getiren Memişoğlu, "Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var. Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler. Bakan olarak ben de takip ediyor olacağım" dedi.