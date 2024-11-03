Araç kiralama şirketleri Maliye’nin radarında! 500 milyon lira ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı.



AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.



Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.



Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.



Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.