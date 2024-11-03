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Sınır kapısında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda pudraya emdirilmiş ve bitki köklerine gizlenmiş 4,5 ton metamfetamin ele geçirdi.Operasyonda şüpheliler de tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA
Sınır kapısında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen x-ray taramasında, söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine narkotik köpeklerden de faydalanılarak arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3 ton 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyonda şüpheliler de tespit edilerek gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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