2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu.Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.