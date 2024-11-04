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Haberler Ekonomi 2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2025 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Peki 2025 yılında pasaport, yurt dışı çıkış harcı, MTV, IMEI kayıt, ehliyet ücretleri ne kadar oldu? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ
2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu.Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu! İşte pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV ücreti...

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

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