EGİAD, 15 yılda bin 500 gence dokundu

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan EGİAD Hayat Okulu, 2 Kasım'da kapılarını açtı. Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilmelerini ve profesyonel hayata 1-0 önde başlamalarını sağlamak isteyen EGİAD, İzmir'deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100'ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek olmak üzere eğitimlere başladı. 15 yıldır devam eden program sayesinde bugüne kadar 1500 öğrenci iş hayatına EGİAD ile hazırlanmış oldu.