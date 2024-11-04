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Haberler Ekonomi Van’dan İzmir’e kadınlar üretiyor

Van’dan İzmir’e kadınlar üretiyor

Van’da 18 kadın girişimcinin kurduğu “Ahtamara” markası, Van’ın yöresel ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtıyor.

HABER MERKEZİ
Van’dan İzmir’e kadınlar üretiyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları işbirliğinde, Avrupa Birliği finansmanıyla 2018'den beri yürütülen Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi kapsamında 3 bin 500 kadına verilen hibe desteğiyle kadınlar üretime katılarak kendi kooperatiflerini kurma fırsatı buldu. Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi de bu imkândan yararlanarak Van'ın yöresel ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanında satarak tanıtıyor. 2021 yılında kurdukları kooperatifte yöreye ait 20 çeşit ürünü yurdun dört bir yanına gönderdiklerini anlatan kooperatifin kurucu üyelerinden Aycan Bayazit, kooperatiflerinde daha bilinçli üretim yapmak ve daha çok ürün çıkarmak için "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda süt işletmeciliği, arıcılık, yöresel otlu peynirin standartlara uygun üretilmesi gibi konularda eğitim aldıklarını söyledi.
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