Altın fiyatları 5 Kasım Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL?

Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi beklenirken, para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.