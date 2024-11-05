Çeşme'yi mücevher gibi parlatabiliriz”

ÇEŞME Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge; İngiltere, Hollanda, Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki turizm fuarlarına katılımın bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

ÇEŞTOB'un Çeşme Belediyesi ile iş birliği yaparak katıldığı bu fuarlarda, hem mevcut tesislerin hem de bölgenin etkin tanıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çeşme'nin parlayan bir mücevher gibi olduğunu vurgulayan Belge, "Onu parlatmak bizim elimizde. Zamanla bu potansiyeli artırabiliriz" diye konuştu.