Konak ilçesinde e-imar dönemi başladı

KONAK Belediyesi, imar ile ilgili işlemleri kolaylaştıracak e-imar uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar taşınmazların imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek. Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına akıllı ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Konak Belediyesi, imar ile ilgili işlemleri kolaylaştıracak e-imar uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama ile vatandaşlar imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan ulaşabilecek.