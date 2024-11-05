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Haberler Ekonomi Konak ilçesinde e-imar dönemi başladı

Konak ilçesinde e-imar dönemi başladı

HABER MERKEZİ
Konak ilçesinde e-imar dönemi başladı
KONAK Belediyesi, imar ile ilgili işlemleri kolaylaştıracak e-imar uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar taşınmazların imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek. Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına akıllı ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Konak Belediyesi, imar ile ilgili işlemleri kolaylaştıracak e-imar uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama ile vatandaşlar imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan ulaşabilecek.
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