Peynir kralından konkordato talebi

GÜRLER Şirketler Grubu'nun kurucularından, Gürmar Marketler zincirinin ortaklarından, Tire Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre; mahkeme, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler'in başvurusuna 31/10/2024 tarihinden itibaren başlamak üzere geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirketlere ve Gürler'e Akademisyen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay Aydın ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı'yı geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirdi.