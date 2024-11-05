Türk ihracatçıları Çin seferinde

TÜRK ihracatçıları Çin'in 2,6 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak, Çin ile Türkiye arasında 41,6 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığını azaltmak için Çin seferine çıkıyor. Dünya'nın en büyük ithalat fuarı ve Çin'in en prestijli fuarı olan "CIIE - Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024" Türkiye Milli Katılım organizasyonuna Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin Türkiye Milli Katılım organizasyonuyla 13'ü gıda sektöründen 15 firma katılıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılında 13 uluslararası fuara milli katılım organizasyonu yaptıklarını, CIIE - Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 2024 yılının son organizasyonu olacağını dile getirdi. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir etkinlik olduğu bilgisini veren Eskinazi, "Çin'in yıllık ihracatı 3,38 trilyon dolara ulaşsa da, yıllık ithalatı da 2,56 trilyon dolar seviyesinde. Çin başka bir ifadeyle devasa ithalat yapıyor. Türk ihracatçıları için Çin ithalat yapmak için uzak değilse, ihracat yapmak içinde uzak bir ülke değil. Çin'e karşı verdiğimiz 41,6 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmak için çalışıyoruz ve Çin İthalat Fuarı'nı dış ticaret açığımızın kapanması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.