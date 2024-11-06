Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini, makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileşmeyi, Türkiye'nin kredi notunu peş peşe artıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da teyit ettiğini belirtti. Bolat, ekonomik göstergelere dair son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Para ve döviz piyasalarında sağlanan güçlü istikrarın yanında, istihdam artışı, Merkez Bankamızın rezervlerindeki güçlü artış, kredi derecelendirme kuruluşlarının ikişer defa not artırımı, yıllık enflasyon oranında son beş aydır sağlanan hızlı gerileme gibi birçok makro göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir." Bolat, bu yılın mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirveyi gören yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) son beş aydır gerileyerek ekimde yüzde 48,58'e düştüğünün altını çizerek, TÜFE'nin son 15 ayın en düşük seviyesine geldiğini ve iki aydır üst üste politika faiz oranının altında kaldığını vurguladı. Bolat, ekimde TÜFE'nin aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterdiğine dikkat çekti.