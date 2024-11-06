Hidrojen üretiminde yerli ve milli ekipmanlar geliştirilecek

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, başta yeşil hidrojen olmak üzere hidrojen teknolojilerinin ve altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve ihtiyaç duyulan alanlarda uluslararası iş birlikleri desteklenecek.

2023'te yayımlanan Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası'nda yer alan hedefler kapsamında temiz hidrojen üretim, depolama ve sıvılaştırma teknolojileri ile yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştü.

Yeni yılda ise yeşil dönüşümde hidrojen değer zincirindeki üretim, depolama, taşıma ve sanayi kullanımında gerekli bileşen, ekipman ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi desteklenecek, yeşil hidrojen üretiminin sağlanabilmesi için yerli elektrolizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda, "Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Yeşil Hidrojen Üretim Tesisi Projesi" ve "Yakıt Pili ve Elektrolizör Teknolojileri Geliştirme ve Test Merkezi Projesi" kapsamında 30 kilovat kapasiteli PEM elektrolizör hidrojen üretim tesisinin tasarımı, imalatı ve testleri tamamlanarak saha uygulaması gerçekleştirilecek.

PEM elektrolizörler ile suyun elektrolizi sağlanarak hidrojenin temiz, çevreci ve verimli bir şekilde üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, 250 kilovat PEM Elektrolizör Geliştirilmesi projesi kapsamında ölçek büyütme amaçlı modül tasarımı ve bileşen geliştirme çalışmaları yürütülecek.

HİDROJEN TAŞIMA VE DEPOLANMASI AR-GE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLECEK

Program kapsamında, hidrojenin taşınmasına ve depolanmasına yönelik AR-GE çalışmaları sürdürülecek. Bu kapsamda hidrojenin depolanması ve hidrojenden yeşil amonyak üretimi konularında ilgili paydaşlarla proje çağrısı çalışmaları yürütülecek.

Yakıt pilli ağır ticari araç platformu için tahrik sistemi PEM yakıt pili sistemi, basınçlı kompozit tanklar, batarya grubu, elektrik motoru, hidrojen dolum hattı gibi ana bileşenlerinin entegre sistem modeli geliştirilerek farklı rota ve çalışma algoritması optimizasyonları gerçekleştirilecek.

100 kilovat yakıt pili modülü geliştirme ve testlerine yönelik sistemlerinin kurulumu tamamlanarak laboratuvar tam kapasiteyle faal hale getirilecek.

Ağır ticari araçlarda kullanıma yönelik yakıt hücresi sistemi ve hidrojen yakıtlı motor teknolojileri araştırılacak ve ihtiyaca göre geliştirme çalışmaları desteklenecek.

"Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda, hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 3 AR-GE projesi başlatılacak.

AR-GE ve yenilik destekleri, öncelikli sektörler, derin ve kritik teknoloji alanları kesişimine yoğunlaşacak. Performans bazlı uygulamalar yaygınlaştırılacak ve ticarileştirmeye yönelik tüm süreci kapsayan tamamlayıcı destekler sağlanacak.

"TENMAK Teknoloji ve Ürün Geliştirme Destek Programı" kapsamında hidrojen teknolojileri ve yakıt hücresiyle karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojileri gibi alanlarda "Teknoloji Hazırlık Seviyesi" (THS) en az 4 olan projelerin destekleme sürecine devam edilecek.

Öte yandan, Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik hidrojen teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, batarya teknolojilerine ilişkin gerekli AR-GE altyapısının tesis edilmesi ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacak.

Kritik teknoloji alanlarında ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi geliştirilmesi için projeler desteklenecek.

AR-GE ve yenilik destekleri, öncelikli sektörlerde yoğunlaşacak ve yapay zeka, hidrojen teknolojileri, batarya teknolojileri gibi kritik teknoloji alanlarını öncelikli olarak kapsayacak.