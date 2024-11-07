2025’te tarım arazilerinin kiralaması başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına yönelik arazi toplulaştırma ve tescil işlemleri hedeflerini açıklamıştı. Tarımsal üretimi artırmayı amaçlayan bu projelerle, kullanılmayan arazilerin kiralanması da gündeme gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunumunda işlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedeflediklerini aktararak, "2025 üretim yılında yapılacak nihai tespitlerin ardından kiralamalara başlayacağız" bilgisini paylaştı. Tarım politikalarına temel teşkil edecek veri setlerinin üretilmesi amacıyla TÜİK'le "tarım sayımı" çalışmalarına başladıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti: "Plansız üretimden kaynaklanan kronikleşmiş dertlerimizi bitireceğiz. 2025-2027 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlamasıyla, son beş yılda ortalama, 35 milyon ton olan hububat üretimini 39,5 milyon tona, 1,2 milyon ton olan baklagil üretimini 1,4 milyon tona, 4,6 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5,6 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz."