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Haberler Ekonomi AR-GE’ye geçen yıl 377,5 milyar lira harcandı

AR-GE’ye geçen yıl 377,5 milyar lira harcandı

HABER MERKEZİ
AR-GE’ye geçen yıl 377,5 milyar lira harcandı

Türkiye'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının tutarı, geçen yıl bir önceki yıla göre 178 milyar 873 milyon lira artarak 377 milyar 542 milyon lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2023 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 2023'te bir önceki yıla göre 178 milyar 873 milyon lira artarak 377 milyar 542 milyon liraya çıktı. Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2022'de yüzde 1,32 iken, 2023'te 26 trilyon 545 milyar 722 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,42 oldu.

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