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Haberler Ekonomi Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geçtiğimiz hafta 221 milyon dolar daha artarak 159 milyar 398 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece TCMB rezervleri üst üste üçüncü haftasında da rekor kırmış oldu.

AA
Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 1 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalışla 93 milyar 5 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 93 milyar 504 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 720 milyon dolar yükselişle 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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