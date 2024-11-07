Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ekim ayında hem petrol hem de doğal gaz üretimde tüm zamanların rekoruna imza attık. Önümüzdeki dönemde yeni sondaj ve keşiflerle inşallah petrol ve doğal gaz üretimimizi daha da artıracağız. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye."