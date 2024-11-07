Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracat 58 ilde arttı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 58 ilde ihracatın arttığını açıkladı. Buna göre, İstanbul ekimde 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'u, 2 milyar 841 milyon dolar ve yüzde 15,9 artışla Kocaeli, 1 milyar 758 milyon dolar ve yüzde 15'lik azalışla İzmir takip etti. Bu ülkeyi 309 milyon 537 bin dolarla Almanya ve 249 milyon 659 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler 189 milyon 818 bin dolarla Almanya, 122 milyon 860 bin dolarla Hollanda ve 119 milyon 80 bin dolarla ABD oldu.