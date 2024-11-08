AJet’ten indirimli bilet kampanyası

AJET, KKTC ucuşları için indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler 799 TL'den satışa sunulurken, kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak.

AJet'te İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Lefkoşa Havalimanı'na tek yön direkt uçuşlarda 'Basic' biletler sadece 799 TL'den satışa sunuldu. Lefkoşa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarda ise 'Basic' biletler 999 TL'den satışa çıktı. Kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak. İndirimli biletler 31 Ekim-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.