Hesabınıza gelen sürpriz parayı hemen iade edin

Günümüzde banka hesaplarına aniden kaynağı belirsiz büyük miktarda para yatırılabiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşları uyarıyor. Eğer hesabınıza tanımadığınız bir kişiden veya kaynağı belli olmayan büyük bir miktar para yatarsa, hemen o parayı çekmeyin. Aksi takdirde, farkında olmadan suç ortağı olabilirsiniz. İzmir'den bir vatandaş, doğal gaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasını açtığında, hesabında beklenmedik bir şekilde 23 milyon 16 bin 393 TL olduğunu gördü. Şaşkına dönen vatandaş, parayı çekmek yerine hemen bankaya bildirip, parayı geri iade etti. Avukat Fatma Kübra Karaoğulları, "Hesabınıza yatırılan para kaynağı belirsizse, bu durumu derhal bankaya, kolluk kuvvetlerine ve mümkünse savcılığa bildirmeniz gerekiyor. Bu, hem paranın kökeninin araştırılmasına yardımcı olur hem de sizi hukuki sorumluluktan korur" dedi.