3 ton 600 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde 3 ton 600 litre sahte zeytinyağı, Adıyaman'a gönderilirken yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçuna yönelik Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince Köşk'te çalışma yapıldı. Yapılan koordineli çalışmada Köşk ilçesinde 2 araçta M.Y. ve H.G. isimli şüpheliler tarafından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 80 bin TL olan 3 bin 600 litre sahte zeytinyağı Adıyaman iline gönderilmek üzere araçlara yükleme yapıldığı esnada suçüstü yakalandı. İki şüpheliye 600 bin lira ceza uygulandı Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2 şüpheliye 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.