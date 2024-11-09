’BYD ve CHERY yatırımları sektörü dönüştürecek’! Türkiye yatırımcıların odağında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve bakanlığa bağlı ilgili kuruluşlara ilişkin sunum yaptı. Kacır "Türkiye'nin imalat sanayisinin katma değerinin dünyadaki imalat sanayi katma değeri içindeki payı yüzde 0,7'den yüzde 1,33'e yükseldi. Sanayimizin istihdamdaki payı yüzde 20,5'e yükseldi" şeklinde konuştu.

DESTEKLER SÜRÜYOR

Savunma sanayisinin Türkiye'de "yüksek teknolojiye geçişin lokomotif sektörü" olduğunu belirten Kacır, "Burada elde edilen kazanımların tüm sektörlere hızla yaygınlaşması, Türkiye için sanayi politikasında temel yaklaşımların başında geliyor. Bugün Togg, Ankara'da bir araştırma merkezi kurdu. Burada şu anda 200'den fazla araştırmacımız çalışıyor. Bunların yarısı ASELSAN'da, TUSAŞ'ta yetişmiş mühendisler. Bu tür örneklerin sayısının yaygınlaşması için desteklerimizi sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, 2024'te imalat sektöründe kurulan şirket sayısının 12 bin 600, kapanan şirket sayısının 4 bin olarak gerçekleştiğini söyledi.

'HIZLA DEĞİŞTİRİYOR'

Otomotiv sektörünün büyük dönüşüm yaşadığını dile getiren Kacır, "Özellikle elektrikli araç ve sürücüsüz otomobil dönüşümü, sektörü baştan sona hızla değiştiriyor, dönüştürüyor. Bütün bu dönüşüm sürecinde Togg'u güçlü şekilde desteklemeye, yüksek teknoloji kabiliyetleriyle Togg'un rekabet gücü kazanmasını sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunları yaparken ihracatımızın lideri olan, yılda 35 milyar dolar ihracat yapmakta olduğumuz, yüz binlerce emekçi kardeşlerimizin çalıştığı otomotiv sektörünü güçlü kılacak adımları sürdüreceğiz" diye konuştu.

'15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TEŞVİKİ'

Ford'un 3,6 milyar dolarlık, TOFAŞ'ın 2,1 milyar dolarlık, Toyota'nın 1,9 milyar dolarlık, Renault'un 1,5 milyar dolarlık, Mercedes-Benz'in 837 milyon dolarlık, Hyundai'nin 750 milyon dolarlık ve bu markaların toplam 15 milyar dolarlık 78 projesi için yatırım teşviki verdiklerini aktaran Kacır, "Niçin vermişiz? Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat olsun diye. Bu sayede sektörümüz bugünlere gelmiş" ifadelerini kullandı. "Bir yandan da dünyada lider olmuş yeni markaları Türkiye'ye kazanmak için gayret edeceğiz" diyen Kacır, "Biz, bu markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmezsek bunlar giderler, etrafımızda başka ülkelerde yatırım yaparlar" ifadelerini kullandı. Togg'a rekabet gücü kazandırmak zorunda olduklarını söyleyen Kacır, "BYD ve Chery gibi markaların Türkiye'ye yatırımları, Türkiye'nin otomotiv sektörünü, mobilite teknolojileri istikametinde dönüştürmeyi hızlandıracak. Elektrikli araç teknolojisi gibi alanlarda tedarikçi bazımızı güçlendirecek. BYD ve Chery gibi markalar, yüksek yerlilik düzeyiyle yüksek katma değer ve ihracat odaklı Türkiye'de yatırım yapacak. Bunlar, Türkiye'nin tedarik sanayisiyle birlikte çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.