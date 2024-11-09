PTT personel alımı İŞKUR başvurusu! PTT personel alımı ne zaman olacak?

PTT personel alımı İŞKUR aramaları sürüyor. PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı? PTT'nin personel alım şartları neler? soruları merak ediliyor. İşte 2024 PTT personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...
2024 PTT MEMUR ALIMLARI NE ZAMAN?
PTT'den personel alımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 idari hizmet personel alımı gerçekleşiyor. PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, duyuruları yakından takip etmeli ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Başvurular genellikle online olarak alınmakta ve belirli sınav ve mülakat süreçleriyle tamamlanmaktadır. PTT personel alımı duyurusu yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT yıl içerisinde yapacağı alımlarda genel olarak benzer başvuru şartlarını dikkate alıyor. Birden fazla kadroya alım yapıldığı takdirde adaylara tek bir seçim hakkı sağlanırken, başarılı olunması durumunda puanlara göre değerlendirilmeye alınıyor. PTT alımları yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılmak isteyenler önceden belirlenen sınav ücretini Ziraat Bankası'na yatırarak sınavlara giriş yapabilirler. PTT personel alımlarına katılmak isteyenler, resmi internet sayfası üzerinde bulunan iş başvuru formunu doldurabilirler.
PTT İŞ İLANLARI İŞKUR EKRANI
Şubelerde yapılan personel alımları ise İŞKUR'un güncel ilanlar sayfası üzerinden yayımlanıyor.