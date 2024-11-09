PTT personel alımı İŞKUR başvurusu! PTT personel alımı ne zaman olacak?

2024 PTT MEMUR ALIMLARI NE ZAMAN?

PTT'den personel alımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 idari hizmet personel alımı gerçekleşiyor. PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, duyuruları yakından takip etmeli ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Başvurular genellikle online olarak alınmakta ve belirli sınav ve mülakat süreçleriyle tamamlanmaktadır. PTT personel alımı duyurusu yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.