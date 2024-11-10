Araç sahipleri dikkat! Zorunlu uygulama 1 Aralık’ta başlıyor | 4 bin 69 lira para cezası var

Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.



"LASTİK ALINIRKEN MUTLAKA TARİHİNE BAKILMALI"

Kış lastiği uygulamasının zorunluluğun ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu.



Sürücüleri, 1 Aralık'tan önce bu değişimi yapmaları yönünde uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Erkoç, vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.



Aydın Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.