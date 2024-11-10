Enerji bakanı müjdeyi verdi! Altın üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji ve maden alanlarında atılımlar gerçekleştirileceğine dikkat çeken Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız. Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk."

GÜNLÜK 110 BİN VARİLİ AŞTI

Somali denizlerinde petrol aradıklarını söyleyen Bayraktar "Biz bu işi dünyadaki bütün uluslararası petrol arama şirketleri nasıl yapıyorsa aynı standartta yapıyoruz. Şimdiden şunu bulacağız, bunu bulacağız demiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz. Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz" dedi. Njier, Sudan ve Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Bayraktar, "Nijer'de 2025'te ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Bayraktar öte yandan Karadeniz'de faaliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, "Abdülhamid Han Gemisi Amasra bölgesinde bu sabah saatlerinde sondaja başladı. Yaklaşık 30 gün sürecek sondaj faaliyetine başladık. İnşallah olumlu netice o bölgeden alırız" dedi.