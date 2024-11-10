İş dünyasından Ata’ya saygı mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında İzmir iş dünyası temsilcileri tarafından minnetle anıldı. Adını dünya tarihine de altın harflerle yazdıran Atatürk için verilen mesajlar şekilde;

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar:

Atatürk, attığı her adımı birkaç hamle sonrasını düşünerek atan vizyoner bir liderdi. Atatürk'ün yolu, aklın ve bilimin yoludur; bizim görevimiz de bu yoldan ayrılmamaktır. Vefatının 86'ncı yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anarken, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer:

Bize çağdaş, uygar, huzurlu bir yaşamı lâyık görerek çağ ötesi öngörülerle Cumhuriyet'i armağan eden, yüzyılların en büyük liderlerinden ve Önderimiz olmasının gururunu duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnet, şükran duygularıyla ve özlemle anıyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Barış, kardeşlik ve iş birliği içinde bir Türkiye hedefi bizim rehberimizdir. Atatürk, fikirleriyle ve bıraktığı değerlerle daima yolumuzu aydınlatacak, ona duyduğumuz minnet ve bağlılık ise hiç eksilmeyecektir.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

Bizlerin bu topraklarda özgürce yaşamasını sağlayan, Cumhuriyet ile bizi tekrar Dünya sahnesine taşıyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha rahmet diliyor, O'nu saygı, şükran ve sevgiyle yad ediyoruz.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten:

Türk kadınına tüm Dünya'dan önce haklarını teslim etmiş ileri görüşlü bir devlet adamı olarak görüyor ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sonsuz sevgi, minnet ve özlem ile anıyoruz.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİ- KAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner:

Bir Atatürk kızı, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bir Cumhuriyet kadını olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde bir kez daha özlem, minnet ve rametle anıyorum.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİ- FED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:

Cumhuriyet'i her zamankinden daha güçlü savunmak, hepimizin O'na borcu ve görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.