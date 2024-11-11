Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

TOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.