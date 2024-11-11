  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ
Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

"Türkiye Aile Destek Programı"nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

TOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI
Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA