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Haberler Ekonomi Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? soruları merak ediliyor. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 969 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 11 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...

AA
Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları, özellikle altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 954 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.

Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 673 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altın fiyatları düşüyor! 11 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 640 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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