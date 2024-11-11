Asparagas haberlere bakanlıktan kınama

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek'in Ziraat Bankası'nın etkinliğinde geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarını yalanladı. CHP'li Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın Antalya'da bir otelde, 150 milyon liralık 3 bin kişilik organizasyon düzenlediğini, geceliği 5 bin dolar olan villa tipi odasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ayrıldığını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Akay'ın iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada , "Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya'da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz" denildi.