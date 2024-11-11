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Haberler Ekonomi Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar

Son dakika haberleri...Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

HABER MERKEZİ
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda karar

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla suçlanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü ile Rizespor, geçtiğimiz sezonun 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Ankara'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşananlar Türk futbolunun en büyük skandalları arasındaki yerini almıştı.

Son düdüğün ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan FIFA kokartlı hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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