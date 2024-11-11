Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda karar

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla suçlanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü ile Rizespor, geçtiğimiz sezonun 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Ankara'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşananlar Türk futbolunun en büyük skandalları arasındaki yerini almıştı.

Son düdüğün ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan FIFA kokartlı hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.