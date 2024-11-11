‘Okuldaki Çiftlik’ büyüyor

Okulda Çiftlik Projesi kapsamında Muğla'da pilot olarak seçilen Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'ndaki etkinlikte, okul bahçesine kurulan seraya 200 adet çilek fidanı dikildi. Ardından, yine okul bahçesine kurulan kümes için 9 tavuk ve 1 adet horoz da okula teslim edildi.

Etkinliğe katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü yetkilileri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, okul bahçesinde kurulan seraya öğrencilerle birlikte çilek ve çeşitli sebze fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.