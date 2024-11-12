2. el otomobilde fiyatlar yılın en yüksek seviyesinde

EKİM ayı ikinci el araç fiyat endeksini yayımladı. Endekse göre Eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim de de artmaya devam etti. Ekimde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış kaydedildi. Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları 2024'teki en yüksek değere ulaştı. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 fiyat artışı gösterdi.