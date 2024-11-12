Cari denge eylül ayında da fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari denge 4 ay üst üste fazla kaydetti

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

"CARİ DENGESİNDEKİ OLUMLU GÖRÜNÜM, DEZENFLASYON SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verilere ilişkin "Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran, temmuz, ağustos aylarından sonra eylül ayında da yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdiğini ifade etti.

Yılmaz, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 9,7 milyar dolara gerilediğini, bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşmenin 30,9 milyar dolara ulaştığını ve hizmetler dengesinde verilen fazlanın 3,2 milyar dolar arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle 2024 yılı sonunda OVP'de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

"İYİLEŞEN CARİ DENGE VE ARTAN SERMAYE GİRİŞİ REZERV BİRİKİMİNE KATKI SAĞLIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, 2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu.

Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı.

Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz.

İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."