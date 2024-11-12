“Her OSB’ye mutlaka meslek lisesi yapılmalı”

TİRE OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Akdaş, "Mesleki eğitimin gelişen yeni meslek alanlarını dikkate alarak yeniden şekillendirilmesi gerekiyor" dedi. Mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla öncelikle meslek lisesini bitirmiş ve bilfiil 5 yıl işletmede bölümü ile ilgili alanda çalıştığını ispatlayan öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasını isteyen Akdaş, "Her OSB'ye, mutlaka bir meslek lisesi yapılmalı ve müfredatları, haftada en az üç günlerini sanayi tesislerinde geçirecek şekilde planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.