Bakan Işıkhan’dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞAM STANDARDI İYİLEŞECEK"

Bakan Işıkhan daha önce yine 2025 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ YÜKSELTTİK"

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.

"EMEKLİ MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.