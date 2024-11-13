Kriptoda gözler ikincil düzenlemede

TEMMUZ ayında "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve oluşturuldu. Bu kanunla kripto varlık piyasalarını düzenleme yetkisi yine Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verildi. Yasanın ardından gözler bu kapsamda atılacak adımlara odaklanırken ikincil düzenlemelerle ilgili çalışmalar "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda da yer aldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ikincil düzenleme çalışması için 2025 yılına işaret edildi.