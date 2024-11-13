Para piyasaları uzmanı İslam Memiş Aralık ayına işaret etti! Altın alımı için yılın son fırsatı!

Birikimlerini altın alarak değerlendirmeyi düşünenler ya da elinde halihazırda altın olanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ederken bir yandan da beklentileri araştırıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor. ABD seçimleri sonrası başkan seçilen Donald Trump'ın ardından piyasalar adeta tepetaklak oldu. 3 bin liraları aşan gram altın seçimin ardında 2 bin 871 liraya kadar geriledi.

'İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Memiş, "Piyasalarda bir dalgalanma var, Trump fiyatlaması var ve özellikle hem yurt dışı hem yurt içi borsalarda pozitif bir etki olduğunu gözlemliyoruz. Son 1,5 aydır o agresif yükselişlerle birlikte altın yatırımcısına 'Bekleyin, sakin olun' uyarılarımız vardı. Nihayetinde Trump seçildikten sonra ons altın değer kaybetti. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 2 bin 871 lira seviyesinde. Bu hafta altın ve gümüş alacak yatırımcılara bir çağrıda bulundum; elinizde nakdiniz var, almak için fırsat koruyorsunuz ya da yeni elinize para geçti, Aralık ayına kadar vaktiniz var mutlaka iyi değerlendirin, yılın son alım fırsatını yakalayacaksınız. Altın Aralık ayı ile birlikte 3 bin 400 lirayı görecek" şeklinde konuştu. 2025 yılı için altın fiyatı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Memiş "2025 yılında 4000 - 4500 lira aralığında bir gram altın beklediğimi söyleyebilirim. Ons altın tarafında da 2650 dolar seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Yine yılı büyük bir ihtimalle 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız ve 2025 yılının ilk çeyreğinde 3050 - 3080 dolar seviyelerini görerek 2025 yılına 3000 dolar seviyesinden başlayabiliriz diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.