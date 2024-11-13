Ülkeye gelen doğrudan yatırımlar ivme kazandı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'ye bu yılın eylül ayında 1,1 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedilirken, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki UDY girişleri 2,8 milyar dolara ulaştı. Yılın 9 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 7 milyar 670 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8'lik artış kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 271 milyar doları aştı. Ülkeye gelen toplam UDY'nin 4,3 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde olurken, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından 2,2 milyar dolar, borçlanma araçlarından 1,6 milyar dolarlık UDY girişi gerçekleşti. Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyelerinin 474 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle söz konusu dönemde toplam UDY girişi 7 milyar 670 milyon dolar oldu.