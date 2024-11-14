Bakan Bayraktar’dan enerji açıklaması: Yeni bir yatırım dönemine giriyoruz

Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Bakü'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kritik değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle ilgili belirli alanlara yoğunlaştığını kaydederek, "Bunların en başında yenilenebilir enerji geliyor. Ülkemizin çok büyük potansiyeli olduğu bu alanda kısa bir zaman önce 2035 için çok iddialı bir program açıkladık." dedi. İklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin önemine değinen Bayraktar, "İklim değişikliği uzun soluklu bir mücadeleyi ve kolektif bir çabayı gerektiriyor. Sadece Türkiye'nin çabasıyla bunun olmasına imkan yok. Ülkelerin kendi potansiyelleri ve bu alanda yapacağı katkılar önemli." ifadelerini kullandı.