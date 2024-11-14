Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için uzlaşma mesajı

Yılın sonuna doğru gelinirken, milyonlarca insan 2025'te uygulanacak asgari ücret tarifesini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret için, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" açıklamalarında bulundu. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralıkta toplanacak" açıklamasında bulunarak, "Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre kamu görevlilerimiz ve emeklilere oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 + 10 oranında zam verildiğini kaydeden Işıkhan, "Enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir . Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI

Emekli maaşları için de ayrı bir parantez açtı. En düşük emekli aylığı 2024 yılı Ocak ayında 10 bin TL'ye, 2024 yılı Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Bakan Işıkhan bu sene için önemli açıklamalarda bulunarak, "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini gözeterek bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.