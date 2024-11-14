Emekli promosyonu için bankalardan yeni kampanyalar

Emekli promosyonları için bankalar yarışa girdi. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da yeni müşteri kazanmak için birbirinden cazip kampanyalar sunarken, emekliler en yüksek promosyonu almak için teklifleri karşılaştırıyor. Bazı bankalar promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar çıkardı. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankanın verdiği ise merak konusu. İşte tek tek banka promosyonları...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ- Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

- 10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

- 15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

GARANTİ BBVA

- 15.000 - 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,

- 20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

AKBANK

- 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK

- 15.000 - 20.000.-TL (20.000. -TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

- 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

İŞ BANKASI

- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL