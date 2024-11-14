Enerjide AR-GE’ye dev kaynak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, elektrik dağıtım şirketlerine son 5 yılda 5 milyar TL AR-GE bütçesi ayırdıklarını, 600'e yakın proje başvurusunun 182'sinin desteklendiğini açıkladı. Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle düzenlenen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"nda yaptığı konuşmada, "Teknoloji perspektifinde, güneş ve rüzgar santralleri, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve son olarak enerji verimliliği ve depolama sistemleri gibi günümüzün teknolojilerine odaklanırken aynı zamanda yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depolama gibi geleceğin üretim teknolojilerine yönelik AR-GE faaliyetlerinde de bulunmaktayız" dedi. Şatıroğlu, enerji sektörünün her zamankinden daha dinamik ve dönüştürücü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı, dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve enerji depolama alanında çığır açacak fikirler ile cesur girişimcilik ruhunun bu sektörde aktif bir şekilde devreye girmesi mümkün olabilecektir" dedi.